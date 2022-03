Willkommen zum "eMobility Update"! Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Porsche bestätigt elektrischen 718-Nachfolger ++ Maserati wird zur reinen E-Marke ++ Weiter kein VW-Elektroautos aus Zwickau ++ Leap plant acht neue E-Autos ++ Und Hyundai will E-Autos vibrieren lassen ++ #1 - Porsche: 718-Nachfolger wird elektrisch Porsche will seinen Sportwagen Sieben-Achtzehn ...

