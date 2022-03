Die PUMA-Spielerin Sara Björk Gunnarsdóttir trotzte allen Widrigkeiten und bewältigte zahlreiche Hürden, um an diesem Wochenende in der Ligue 1 Féminine beim Spiel zwischen Olympique Lyonnais und Dijon ihr lang ersehntes Comeback in der Fußball-Eliteklasse zu feiern.

Im September 2021 begann Sara, eng mit PUMA zusammenzuarbeiten, um ihren Weg zu dokumentieren, während sie sich auf die Geburt und die anschließende Rückkehr in den Spitzensport vorbereitete. Die Dokumentation umfasst Blogs und soziale Inhalte, die über PUMAs Plattform "She Moves Us" verbreitet werden, um das Bewusstsein für die Schwierigkeiten zu schärfen, mit denen Sportlerinnen noch immer konfrontiert sind, wenn sie schwanger werden.

Vier Monate nach der Geburt ihres Sohnes kehrte Sara auf das Spielfeld zurück und krönte damit eine unglaubliche Reise, auf der sie das Ziel erreichte, das sie sich gesetzt hatte, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr.

Viele Sportlerinnen sehen sich in ihrer Karriere mit Herausforderungen und Unsicherheiten konfrontiert, was eine mögliche Schwangerschaft betrifft. Zahlreiche Sportlerinnen haben mit mangelnder Unterstützung zu kämpfen, und für die meisten ist der vorzeitige Abschied vom Leistungssport eine Realität. Angesichts der Stigmatisierung und der Probleme, mit denen Sportlerinnen konfrontiert sind, wollte Sara eine neue Generation von Sportlerinnen dazu inspirieren, ihre Träume nicht aufzugeben und sich auf allen Ebenen für Veränderungen einzusetzen, um diejenigen zu unterstützen, die eine Familie gründen und anschließend wieder auf höchstem Niveau spielen wollen.

Saras Reise wird Ende 2022 mit der Veröffentlichung eines speziellen Dokumentarfilms ihren krönenden Abschluss finden. Der Kurzfilm bietet einen beispiellosen Zugang zu Saras Geschichte und gibt einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen Sportlerinnen konfrontiert sind, wenn sie sich für die Gründung einer Familie entscheiden.

