Rehovot, Israel, 21. März 2022 (ots/PRNewswire) -ClearCut Medical Ltd (https://www.clrcut.com/)., ein Entwickler von innovativen, tragbaren MRT-Systemen für die intraoperative Beurteilung von Geweberändern in der Krebschirurgie, freut sich, die Ernennung von Hezi Himelfarb zum CEO in Verbindung mit dem Übergang des Unternehmens von einem Entwicklungs- zu einem kommerziellen Stadium bekannt zu geben.Himelfarb verfügt über mehr als 30 Jahre Managementerfahrung in Hightech- und Medizintechnikunternehmen und war zuletzt CEO von O2Cure, dem ersten und einzigen Unternehmen, das Blutoxygenatoren für den Langzeit-ECMO-Betrieb bis hin zu einer künstlichen Lunge entwickelt. Vor seiner Tätigkeit bei O2Cure war Himelfarb General Manager und Chief Operating Officer bei Microbot Medical (Nasdaq gehandelt), einem Unternehmen, das ein neuartiges Gerät für Menschen mit Hydrocephalus entwickelte. Vor seiner Tätigkeit bei Microbot war Himelfarb CEO von IceCure Medical (an der Nasdaq und TASE gehandelt), einem Unternehmen, das fortschrittliche Kryotherapiesysteme für die Frauengesundheit und andere Bereiche entwickelt. Vor seiner Tätigkeit bei IceCure war Himelfarb CEO von Remon Medical Technologies (verkauft an Boston Scientific), nachdem er 4 Jahre bei Medtronic-InStent Israel tätig war.Himelfarb hat einen B.Sc. Abschluss in Elektrotechnik und auch einen M.B.A. Abschluss, beide von der Universität Tel-Aviv."Der bisherige Erfolg von ClearCut ist auf ein unglaublich starkes Team zurückzuführen. Während wir uns auf die Kommerzialisierung unseres intraoperativen MRT-Systems ClearCoastTM vorbereiten, freuen wir uns, dass wir eine erstklassige medizintechnische Führungskraft gewinnen konnten, die den Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg legen wird. Hezis Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung innovativer medizinischer Technologien in privaten und börsennotierten Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung für ClearCut", erläutert Chairman Mike Berman. "Seine nachgewiesene Fähigkeit, Werte in wagnisfinanzierten Unternehmen zu schaffen und sich in den Bereichen Regulierung, Kostenerstattung und frühe Vermarktung zurechtzufinden, wird von unschätzbarem Wert sein.""Das ClearCoast-System von ClearCut wird die Krebschirurgie und die klinische Pathologie maßgeblich beeinflussen", so Himelfarb. "Das Team hat bei der Entwicklung und klinischen Erprobung dieser wichtigen Innovation für die MRT-Technologie und beim Aufbau starker klinischer und strategischer Beziehungen phänomenale Arbeit geleistet. Diese Beziehungen werden die Grundlage für die weltweite Produkteinführung bilden, die in diesem Jahr mit der Einführung auf dem europäischen Markt beginnt. Ich freue mich darauf, mich einem so talentierten Team anzuschließen."Informationen zu Clear-Cut MedicalClear-Cut Medical, ein Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Rehovot, Israel, hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität der Versorgung von Krebspatienten durch seine neuartige intraoperative MRT-Technologie zu verbessern. Das Unternehmen hat das kompakte, mobile, erschwingliche und einfach zu bedienende ClearCoastTM-System zur Beurteilung von exzidiertem Gewebe entwickelt. Dieses System nutzt modernste proprietäre MRT-Technologie zur Bewertung von Geweberändern in Echtzeit. Die Ergebnisse klinischer Studien in der brusterhaltenden Chirurgie haben eine hohe Sensitivität und Spezifität gezeigt, und das Produkt soll mit dem Ziel vermarktet werden, den Bedarf an Wiederholungsoperationen bei Lumpektomie-Patientinnen deutlich zu reduzieren.Kontakt:Hezi Himelfarb, hezi@clrcut.comEyal Kolka, eyal@clrcut.comPressekontakt:+972-8-632-6004Original-Content von: Clear-Cut Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162152/5176218