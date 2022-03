ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 225 auf 210 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem fast 25-prozentigen Wertverlust des europäischen Modehandelssektors im laufenden Jahr dürften nun bereits 60 Prozent eines Stagflationsszenarios eingepreist sein, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihre H&M-Ergebnisprognose für 2022 reduzierte sie um 11 Prozent. Dabei verwies sie auch auf den Krieg in der Ukraine./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 21:36 / GMT



ISIN: SE0000106270

