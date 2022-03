UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der frühere Welt-TV-Chefredakteur, Arne Teetz, übernimmt die Leitung der neuen zentralen Nachrichtenredaktion bei ProSiebenSat.1 . Der 54-Jährige starte am 1. April als Chefredakteur Nachrichten, teilte die Tochtergesellschaft Seven.One Entertainment Group am Montag in Unterföhring bei München mit.

Ab Anfang 2023 will die Sendergruppe die Nachrichten für die Sender ProSieben, Sat.1 und Kabeleins über alle Plattformen selbst produzieren. Bislang lässt der Medienkonzern die Nachrichten extern von Welt TV produzieren. Der Vertrag laufe Ende 2022 aus, hieß es von ProSiebenSat.1.

Teetz leitete insgesamt elf Jahre als Chefredakteur TV & Bewegtbild von Welt und als N24-Chefredakteur den Nachrichtensender, der zum Medienkonzern Axel Springer mit Sitz in Berlin gehört. Im August 2021 war bekanntgeworden, dass er den Springer-Konzern verlässt. In seiner neuen Position als Chefredakteur Nachrichten berichtet Teetz an den Chefredakteur der Seven.One Entertainment Group, Sven Pietsch./rin/DP/ngu