S&T hat im Geschäftsjahr 2021 - trotz der globalen Chipkrise und der daraus resultierenden Umsatzverschiebungen - den Umsatz um 7 Prozent auf 1.342,0 Mio. Euro steigern können (2020: 1.254,8 Mio. Euro). Laut S&T hätten sich 2021 durch die Chipkrise Umsatzverschiebungen in Höhe von 77 Mio. Euro und Mehrkosten in Höhe von 20,8 Mio. Euro ergeben, da Chips teurer am Spotmarkt eingekauft wurden, wie CEO Hannes Niederhauser im Conference Call erklärte. Dies führte zu einer leichten Reduktion des EBITDA in Höhe von 3 Prozent auf 126,3 Mio. Euro (Vj.: 130,0 Mio. Euro). Das Nettoergebnis sank von 55,6 Mio. in 2020 auf 48,3 Mio. Euro in 2021. Der Auftragsbestand kletterte zum 31. Dezember 2021 auf ein Rekordniveau von 1.334,9 Mio. Euro ...

