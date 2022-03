... erstes Kursziel von Analysten der Bank of America. Zur Begründung wurde auf das besondere Geschäftsmodell im Zusammenhang mit Kryptowährungen verwiesen. Im Januar hatte SILVERGATE das gesamte Know-how rund um den geplanten Stablecoin Diem übernommen. Dieser war als Währung für das Metaverse entwickelt worden, jedoch beendete die maßgebliche META PLATFORMS das Vorhaben aufgrund auftretender Widerstände. Das nun genannte Kursziel von 200 $ bedeutet rund 44 % Potenzial. Die SILVERGATE-Aktie steht vorbörslich bei + 1,2 % bzw. knapp 139 $.



Im November wurden in der Spitze 239,26 $ markiert, danach sank der Kurs aber in der allgemeinen Tech-Korrektur bis 84,54 $ Ende Januar. Die Erholung seitdem betrug 64 %, im gleichen Zeitraum legte der Bitcoin rund 20 % zu (Ethereum + 23,5 %, Cardano: + 11,7 %).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



