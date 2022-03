Die Aktien des chinesischen Internet-Riesen Alibaba fallen weiter mit extremen Kurssprüngen auf. In der vergangenen Woche sorgte die Nachricht, dass Chinas Führung grundsätzlich stabilere Börsen und Börsengänge heimischer Unternehmen im Ausland gut finden würde, noch für teils starke Kursaufschläge. Am Montag purzeln die Notierungen jedoch wieder um mehr als vier Prozent abwärts. Die Gründe. Die South China Morning Post berichtete am Sonntag, dass ...

