Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Vor dem Wochenende verzeichnete der Dow Jones Zugewinne von 0,8 Prozent. Damit summiert sich sein Wochenplus auf insgesamt 5,4 Prozent. Die bestimmenden Themen der Woche waren der Ukraine-Krieg und die Zinswende in den USA. Bei den Einzelthemen geht es heute um Boeing, The Mosaic Company, Pinduoduo, NIO, Sea Limited und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, informiert hier wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.