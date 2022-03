08.04.2011: AMAG: Jahrestag IPO 4000 Tage zum Kalender Indexumstellungen:21.03.2005: Agrana, Schöller Bleckmann kommen in den ATX. zum Kalender 21.03.2011: CA Immobilien, conwert, Immofinanz kommen in den ATX, bwin, Flughafen, Mayr-Melnhof scheiden aus dem ATX aus zum Kalender 21.03.2016: AT&S kommt in den ATX, Flughafen scheidet aus dem ATX aus zum Kalender Indexumstellungen:21.03.2016: Wienerberger (3. Aufnahme) ersetzt Immofinanz im ATX five zum Kalender 21.03.2022: Bawag (2. Aufnahme) ersetzt Wienerberger im ATX five Bisher gab es an einem 21. März 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.03. beträgt -0,02%. Der beste 21.03. fand im Jahr 2011 mit 1,35%statt, der schlechteste 21.03. im Jahr ...

