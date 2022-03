ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Instone Real Estate auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,20 Euro belassen. Sie habe nach den Jahreszahlen des Wohnimmobilien-Entwicklers keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen vorgenommen, schrieb Analystin Emily Biddulph in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kommentare des Managements zur Kosteninflation und den Planungsfortschritten seien beruhigend. Dennoch sehe sie beides weiter als laufende Risiken an./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 20:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NBX80

