München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste den Ablauf seines heutigen Abendprogramms wie folgt:20:15 UhrBrennpunkt: Krieg gegen die UkraineModeration: Ellen EhniDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.20:35 UhrHart aber fairDas Thema: Der Krieg und die Folgen für uns: Wird Energie unbezahlbar?Moderation: Frank PlasbergDie Gäste: Jens Spahn (CDU), Christian Lindner (FDP), Thomas Kutschaty (SPD), Susanne Holtkotte (51 Jahre alt, arbeitet als Reinigungskraft im Krankenhaus), Claudia Kemfert (Energie-Expertin und Professorin), Ulrich Reitz (Chefkorrespondent bei "Focus Online")22:05 UhrTagesthemenModeration: Caren Miosga22:40 UhrDie Story im ErstenBelarus - Der kurze Traum von FreiheitFilm von Irene Langemann23:25 UhrGeschichte im ErstenDer lange Weg der Sinti und RomaFilm von Adrian OeserDen weiteren geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitten den Seitenhttps://www.daserste.de/programm/index.html"Erlebnis Erde: Amerikas beste Idee" entfällt.Pressekontakt:ARD-Programmdirektion, Presse und Information, Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5176605