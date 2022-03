Luxemburg (www.fondscheck.de) - 80% der Verschmutzung gelangt über Flüsse und Wasserstraßen in die Ozeane. Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben dies als Chance begriffen und Technologien zur Verringerung der Verschmutzung entwickelt, erklärt Isabelle Juillard Thompsen, Co-Portfolio Managerin des DNB Fonds Future Waves (ISIN LU0029375739/ WKN 986058) bei DNB Asset Management, in ihrem Kommentar anlässlich des UN Weltwassertages am 22 März: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...