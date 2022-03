Die Meta-Papiere geraten heute nach Eröffnung der US-Börsen unter Druck und notieren knapp drei Prozent im Minus. Grund dürfte die Nachricht sein, dass die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram in Russland nun als "extremistisch" verboten wurden. Ein entsprechender Antrag der Generalstaatsanwaltschaft wurde am Montag von einem Gericht in Moskau angenommen. Die beiden Dienste sind in Russland bereits blockiert und der ebenfalls zum US-Konzern Meta gehörende Messenger-Dienst WhatsApp soll ...

