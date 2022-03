NielsenIQ meldete heute die Übernahme von ciValue, einen mit SaaS (Software as a Service) arbeitenden, von Einzelhändlern auf der ganzen Welt bevorzugten Anbieter, der Kundenbindungsprogramme mit fortschrittlicher KI-Technologie unterstützt. Mit dieser Übernahme nimmt der Geschäftsbereich Retail Media von NielsenIQs die nächsten Schritte zur Ermöglichung intelligenterer, stärker automatisierter und skalierbarer Retail-Media-Programme in Angriff.

Durch die Integration der weltweiten Plattformbestände von ciValue in die leistungsstarke Connect-Plattform von NielsenIQ erhalten Einzelhändler innovative Funktionen wie etwa Zielgruppenaufbau und Einblicke. Überdies wird diese dynamische Plattform neben der Unterstützung von Personalisierungsfunktionen auch die Kernfunktionen von NielsenIQ ergänzen, auf die sich der Einzelhandel bei wichtigen Entscheidungen stützt.

"Für Einzelhändler weltweit ist es wegweisend, dass die ciValue-Plattform in Connect integriert wird", so Xavier Facon, Global Head of Retail Media bei NielsenIQ. "Diese SaaS-basierte kollaborative Lösung wird umgehend Einblicke liefern, die Einzelhändlern und ihren Markenpartnern eine Ausrichtung auf die Wünsche der Verbraucher ermöglicht, um physische und digitale Kanäle mit personalisierten Inhalten bespielen zu können."

Auf dem wettbewerbsintensiven Markt von heute benötigen Einzelhändler Lösungen, mit denen sie Verbraucherdaten einfach analysieren können. Mithilfe der Lösungen von NielsenIQ und ciValue können Einzelhändler Einblicke gewinnen, intelligenter arbeiten und Geschäftsmöglichkeiten beschleunigen. Durch die Schaffung von Bindungen, die für Einzelhändler, Marken und ihre Kunden wichtig sind, können Kunden, die Connect nutzen, durch kundenorientiertes Merchandising und Marketing neue Einnahmequellen erschließen, den Absatz steigern und den Share of Wallet erhöhen.

"Als langjähriger Investor und Partner von ciValue hat NielsenIQ sich immer dafür eingesetzt, den Handel zu einer Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu machen", sagte Beni Basel, CEO und Gründer von ciValue. "Der Zusammenschluss mit NielsenIQ ermöglicht ciValue die Ausweitung des Informationsangebots für den Handel auf mehr Einzelhändler und Marken, und vor allen Dingen erlaubt er uns Entscheidungen, die noch stärker auf Daten basieren, um unsere Kunden weltweit zufriedenzustellen."

"Wir freuen uns, dass ciValue das Team von NielsenIQ ergänzt, um die Entwicklung und Unterstützung der besten KI-gestützten Tools für Einzelhändler auf der ganzen Welt fortzusetzen", sagte David Johnson, President Global Retail, NielsenIQ. "Die integrierte Plattform wird bahnbrechende Personalisierungsaktivitäten für die weltweite Einzelhandelsbranche unterstützen, um die Nachfrage nach schneller und zuverlässiger Kundenanalytik und Personalisierung zu erfüllen."

Über NielsenIQ

NielsenIQ ist weltweit führend bei der vollständigen und unvoreingenommenen Abbildung des Verbraucherverhaltens. Mit seiner bahnbrechenden Konsumentendatenplattform und umfangreichen Analysefunktionen hilft NielsenIQ führenden Unternehmen der Konsumgüterbranche und Einzelhändlern auf der ganzen Welt dabei, sichere und mutige Entscheidungen zu treffen.

Durch die Nutzung umfassender Datensätze und die einheitliche Messung aller Transaktionen liefert NielsenIQ seinen Kunden zukunftsgerichtete Erkenntnisse über das Verbraucherverhalten, um die Performance über alle Handelsplattformen hinweg optimieren zu können. Unsere offene Philosophie der Datenintegration ist die Grundlage für die weltweit einflussreichsten Verbraucherdatensätze. NielsenIQ liefert die ganze Wahrheit.

NielsenIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in fast 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NielsenIQ.com.

