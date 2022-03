Die Verbraucher müssen sich an immer höhere Preise gewöhnen. Im Februar kletterten die Produzentenpreise in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat um 25,9 Prozent. Die Inflation liegt hierzulande, aber auch in den USA so hoch wie zuletzt 1982. Von der Entwicklung profitiert dieses US-Unternehmen (kein Öl-Wert).

