NEW YORK (dpa-AFX) - Die Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach dem Absturz einer 737-800NG in China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Zwar handele es sich bei dem verunglückten Flugzeug nicht um eine Maschine des Typs 737 Max, der nach Abstürzen in die Schlagzeilen geratenen war, dennoch sei dies keine gute Nachricht für den Flugzeugbauer, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Die weiter reichenden Folgen dieses Unglücks seien noch unsicher. So könnte es nun in China ein Startverbot für die gesamte 737-800-Flotte geben. Zudem könnte sich die Wiederinbetriebnahme der Maschinen vom Typ 737 Max verzögern, solange die Unglücksursachen noch ermittelt werden./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 08:17 / ET

US0970231058