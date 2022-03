Die deutschen Leitindex DAX schreibt angesichts andauernder Kämpfe in der Ukraine zu Wochenbeginn wieder moderate Verluste. Doch einige Aktien aus der zweiten Reihe stechen selbst in diesem Umfeld jedoch mit kräftigen Kursgewinnen deutlich hervor - und klettert teilweise sogar auf neue Höchststände.Im MDAX haben die Aktien von K+S und Rheinmetall haben am Montag mit deutlichen Gewinnen neue Höchststände erreicht. Sie demonstrierten so einmal mehr ihren Status als Nutznießer des Kriegs in der Ukraine. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...