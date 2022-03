Seit vergangen Freitag (18.03.22) kann die neue fünfjährige Anleihe des FC Schalke 04 sowohl über die Börse als auch über die Webseite des Vereins gezeichnet werden. Die Schalke-Anleihe 2022/27 ist mit einem Zinskupon in Höhe von 5,50 % p.a. ausgestattet und läuft bis zum 5. Juli 2027. Das Emissionsvolumen beträgt 34,107 Mio. Euro und dient im Wesentlichen der vorzeitigen Refinanzierung der Schalke-Anleihe 2016/23, für deren Inhaber es derzeit auch ein Umtauschangebot gibt. Zudem bieten die Königsblauen im Falle eines zeitnahen Wiederaufstiegs in die erste Bundesliga einen einmaligen 2,0%-Bonus an. Wir haben mit der Finanz-Vorständin des FC Schalke 04, Christina Rühl-Hamers, über die Hintergründe der Anleihe-Emission und die aktuelle Situation "auf Schalke" gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Frau Rühl-Hamers, warum begibt der FC Schalke 04 zur Refinanzierung einer alten Anleihe eine neue Unternehmensanleihe? Gab es keine kostengünstigeren Alternativen?

FC Schalke 04, Christina Rühl-Hamers

Christina Rühl-Hamers: Wir haben sehr gute Erfahrungen am Kapitalmarkt gemacht und das gilt auch für unsere Anleger, die mit ihren Investments in Anleihen des FC Schalke 04 bislang immer gut gefahren sind. Die Refinanzierung über die Begebung einer neuen Anleihe ist ja relativ üblich am Markt, und das nicht nur bei mittelständischen Anleiheemittenten. Wir denken, dass die Kosten für diese Form der Finanzierung angemessen sind.Anleihen Finder: Die Marktsituation ist aufgrund des Ukraine-Konflikts derzeit schwierig. Auch beim FC Schalke könnten die Vorzeichen für eine Anleihe-Emission einfacher sein. Mit welcher Platzierungshöhe wären Sie aktuell zufrieden und ab welchem Betrag könnten Sie die Refinanzierung der Alt-Anleihe sicherstellen?

Christina Rühl-Hamers: Ja, in der Tat sind die Marktbedingungen derzeit schwierig, wir sind aber zuversichtlich, dass wir mit unserem Angebot auf eine gute Nachfrage stoßen werden. Die ersten Rückmeldungen nach dem Start der Zeichnungsphase sind sehr positiv. Wir haben im vergangenen Jahr durch umfangreiche Sparmaßnahmen und den erfolgreichen Kaderumbau das Fundament für die finanzielle und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Klubs geschaffen - unabhängig von einem schnellen Wiederaufstieg in die Bundesliga. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...