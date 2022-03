NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach dem Absturz einer 737-800NG in China auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Das Unglück sei in erster Linie eine Tragödie für die direkt Beteiligten und komme ferner zu einem äußerst heiklen Zeitpunkt, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. So wolle Boeing nach dreijähriger Unterbrechung endlich wieder die Auslieferungen von Maschinen des Typs 737 Max nach China aufnehmen, der nach Abstürzen in die Schlagzeilen geratenen war. Eine erhebliche Verzögerung bei den Auslieferungen würde sich wahrscheinlich auf den Barmittelzufluss im laufenden Jahr auswirken./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2022 / 09:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

