Regulatory News:

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Transfer carried out on 16 March 2022 under the "Share Incentive Plan SIP" employee share ownership plan implemented by Sopra Steria Group in the United Kingdom, the aim of which is to award free Sopra Steria shares to UK employees participating in the SIP in a ratio of one free share per share subscribed for.

Trading day Type of transaction Number of shares Weighted average price (EUR) Total amount (EUR) 16/03/2022 Transfer 35 N/A N/A

Aggregated presentation by day and by market

Name of the

Issuer Identity code of the

Issuer Day of the

transaction Identity code of

the financial

instrument

(Code ISIN) Total daily

volume (in number of

shares) Daily weighted

average

purchase price

of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 14/03/2022 FR0000050809 2,132 154.4793 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 16/03/2022 FR0000050809 473 157.2774 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 17/03/2022 FR0000050809 2,152 162.4395 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 15/03/2022 FR0000050809 929 152.8044 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 18/03/2022 FR0000050809 1,352 162.395 Euronext

