Ein auf iPhones seit dem vergangenen Juli vorhandenes Feature hat jetzt seinen Weg in die Google-Android-App gefunden. Die letzten 15 Minuten des Suchverlaufs können per Tap gelöscht werden. Das ging letztlich doch schneller als gedacht. Nachdem Google zuerst gegenüber The Verge bestätigt hatte, die Möglichkeit, die letzten 15 Minuten des Suchverlaufs in seiner Android-App zu löschen, werde über die nächsten Wochen ausgerollt, wird sie uns bereits am Montagabend prominent auf einem Redaktions-Smartphone angedient. Schnelles Löschen aktueller Such-Phrasen möglich Generell gilt: "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...