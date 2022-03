Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag -2,17% auf 48,64, davor 9 Tage im Plus (20,5% Zuwachs von 41,26 auf 49,72), EVN -2,29% auf 23,45, davor 5 Tage im Plus (9,84% Zuwachs von 21,85 auf 24), UIAG+21,74% auf 28, davor 5 Tage ohne Veränderung , Kostad +25% auf 12,5, davor 4 Tage ohne Veränderung , Flughafen Wien -6,07% auf 26,3, davor 3 Tage im Plus (8,53% Zuwachs von 25,8 auf 28), Lenzing-0,1% auf 97,9, davor 3 Tage im Plus (7,34% Zuwachs von 91,3 auf 98), Mayr-Melnhof -1,69% auf 162,8, davor 3 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 155 auf 165,6), Fabasoft +2,2% auf 25,55, davor 3 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 23,1 auf 25,55), ATX -0,32% auf 3350,5, davor 3 Tage im Plus (4,79% Zuwachs von 3207,43 auf 3361,21), ATX Prime -0,28% auf 1687,37, davor 3 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...