Der Chipentwickler Qualcomm will 100 Millionen Dollar in Inhalte und Technologien für das Metaverse stecken. Qualcomm will bis zu 100 Millionen US-Dollar Metaverse-Anwendungen fördern. Das Geld soll in Unternehmen und Entwickler:innen fließen, die XR-Erlebnisse entwickeln. Es geht dabei um grundlegende Technologien sowie das Inhalts-Ökosystem. Dazu gehören auch Kerntechnologien aus den Bereichen Augmented Reality und Künstliche Intelligenz, teilt Qualcomm mit. "Eintrittskarte in das Metaverse" Qualcomm...

Den vollständigen Artikel lesen ...