Palfinger muss eine Gewinnwarnung aussprechen. In einer Adhoc-Mitteilung heißt es: "Die Ukraine-Krise trifft die Palfinger AG aufgrund ihres Geschäftsvolumens in Russland. Die Krise bewirkt auch eine weitere Verschärfung der Verfügbarkeitsprobleme von LKWs und Komponenten. Palfinger wird deswegen das Produktionsvolumen in den kommenden Wochen reduzieren, mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf Umsatz und Profitabilität. Aus heutiger Sicht wird das EBIT des Jahres 2022 daher deutlich unter dem EBIT des Rekordjahres 2021 liegen."

