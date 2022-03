DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rolle des Bundeskanzlers:

"Eine historische Rede wie die vom 27. Februar kann ein Bundeskanzler nicht im Monatsrhythmus halten. Doch seitdem Olaf Scholz nach der russischen Invasion in der Ukraine in 30 Minuten 30 Jahre deutsche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik für beendet erklärt hatte, ist es wieder still um den Bundeskanzler geworden. Scholz - so scheint es - lässt die Dinge laufen, aber viele Dinge laufen eben nicht. Fast im stündlichen Rhythmus neue Kriegsgräuel, weitere Unsicherheit, Chaos um die staatlichen Energiehilfen - und der Kanzler? Ja, er nimmt Termine wahr, aber Orientierung bietet er nicht. Ja, der Kanzler ist präsent, aber er führt nicht. (.) Der Kanzler muss in seiner Haushaltsrede im Bundestag am Mittwoch dringend wieder die Orientierung bieten, die er in den Tagen nach Kriegsausbruch - nicht nur durch seine Bundestagsrede - bot. Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist nicht verschwunden, weil der Krieg länger andauert. Im Gegenteil."/zz/DP/jha