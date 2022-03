DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. März

=== 06:55 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Trading Statement für das Geschäftsjahr 2021/2022, Neustadt/Weinstraße 08:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis, Bad Vilbel *** 08:20 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Panel beim Banking Summit von Money Review *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:00 DE/Bundestag, Haushaltsberatungen, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil in Sachen "Wahl einer Vizepräsidentin/eines Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages", Karlsruhe 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Grußwort bei der Eröffnungsfeier des Tesla-Werks in Grünheide, u.a. Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Habeck (12:15 PK) *** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Innovation Summit (virtuell) - bis 23.3., u.a. mit EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau (13:10), EZB-Präsidentin Lagarde (14:15) und New-York-Fed- Präsident Williams (15:35) 14:10 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zu CCP-Risiko-Management *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz und EP-Präsidentin Metsola, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin 18:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "50 Years of Flexible Exchange Rates: reasons, lessons and perspectives" 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Jahresergebnis, Hamburg 18:30 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Vortrag von Präsident Fuest zum Thema: "Folgen des Krieges in der Ukraine und wirtschaftspolitische Handlungsoptionen", München *** 21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) - DE/Verdi, Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Köln/Bonn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

