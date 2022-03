Regional, Bio und für alle erschwinglich - mit dieser Vision will der Ernährungsrat Frankfurt die Wertschöpfungsketten für Lebensmittel zwischen Stadt und Land nachhaltig weiterentwickeln. Mit dem "House of Food" setzen sich Joerg Weber, Geschäftsführer des Trägervereins BIONALES, und seine Mitstreitenden für einen Ort ein, an dem die...

Den vollständigen Artikel lesen ...