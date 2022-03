FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zunächst an den schwächeren Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 14 274 Punkte. Nach einem Anstieg um bis zu 17 Prozent in anderthalb Wochen geriet die rasante Erholung Mitte der Vorwoche bei 14 553 Punkten ins Stocken. Ohne neue Perspektiven im Ukraine-Krieg ging der Dax in eine leichte Konsolidierung über.

US-Notenbankchef Jerome Powell habe noch etwas mehr Verunsicherung in den Markt gebracht, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Er hatte am Montagabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses avisiert - nämlich um mehr als 0,25 Basispunkte bei den kommenden Sitzungen.

Zudem warnte Powell, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben. Das Ausmaß dieser Effekte sei derzeit noch "hochgradig unsicher".

An den US-Börsen fielen Aktien, während Anleiherenditen kletterten. Zudem sprangen die Ölpreise deutlich an. Asiens wichtigste Indizes profitierten am Morgen allerdings von steigenden Energie- und Finanzwerten./ag/stk