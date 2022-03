Die Aktie von Volkswagen hat sich zuletzt von ihren Jahrestiefständen etwas lösen können. Die nächste charttechnische Hürde wartet nun im Bereich von 160 Euro.Im Fokus stehen derzeit Lieferengpässe bei Teilen sowie Produktionsstopp wegen des Corona-Lockdowns in Teilen Chinas. Mittlerweile gibt es aber Lichtblicke.Volkswagen musste den Produktionsstopp wegen des Corona-Lockdowns in drei Werken in der nordostchinesischen Metropole Changchun bis Dienstag verlängern. Wie eine Sprecherin am Montag in ...

