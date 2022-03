Nike hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten bei Umsatz und Gewinn übertroffen, getragen von einem starken Feiertags-Geschäft in Nordamerika. Der Umsatz in dem Vierteljahr bis Ende Februar stieg auf dem größten Markt des Adidas-Konkurrenten um neun Prozent. Dagegen ging es in China um acht Prozent abwärts, wie der US-Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte. Nike hatte angesichts von Fabrik-Schließungen vergangenes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...