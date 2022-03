Deutsche Rohstoff AG Aurelius. Gestern zwei Themen, die unsere Leser beschäftigten. Aurelius scheint bei HanseYachts wieder ein Stück mehr weg vom Exit zu sein. Und dazu eine überzeugende Alternative zu den Lithium Aktien, die sichi.d.R. in diversen "gesponserten" Laufbändern, Börsenbriefen finden lassen Und die sehr oft in Kanada gelistete riskante Wetten auf "den grossen Explorationserfolg" sind. In diese Reihe passt ein Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) nicht. Aber die zweifellos vorhandenen Chancen der Exploration und Förderung von Lithium für die "lithium-hungrige" Batteriefertigung ...

