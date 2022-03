The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.03.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2022



ISIN Name

CH0110493225 BERN KT. 10-22

DE000DK0WKK4 DEKA CD FESTZINS 20/22

USU44259BZ80 HP 21/26 REGS

XS0419346977 UNIT.UTIL.W. 09/22 MTN

DE000DK0B1G1 DEKABANK DGZ IHS.7267

US900123BY51 TURKEY 11/22

XS1377681272 BRIT. TELECOM. 16/23 MTN

US637432NM30 NATL RUR.UT.CORP. 17/22

XS1637332856 BRIT. TELECOM. 17/22 MTN

XS1555315768 GULF INTL BK 17/22

BE0002224906 COFINIMMO 15/22

