NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 1230 auf 1200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Louise Singlehurst kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie die allgemeinen Wachstumserwartungen für die Luxusgüterbranche, vor allem wegen der Geschäfte in Europa und China. Ihre Top-Empfehlung ist nun die Aktie von Richemont und nicht mehr Kering. Hermes sieht sie kritisch wegen der vergleichsweise hohen Bewertung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2022 / 22:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

