Die US-Notenbank ist nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell zu aggressiveren Zinserhöhungen bereit, wenn dies zur Inflationsbekämpfung notwendig sein sollte. "Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es angemessen ist, aggressiver vorzugehen, indem wir den Leitzins um mehr als (einen Viertelprozentpunkt) auf einer oder mehreren Sitzungen anheben, werden wir das tun", sagte Powell. Die Fed hat ihren Leitzins in der vergangenen Woche um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben. Zugleich deuteten Prognosen der Mitglieder des Offenmarktausschusses darauf hin, dass sie den Leitzins bis Ende dieses Jahres auf knapp unter 2 Prozent und im nächsten Jahr auf etwa 2,75 Prozent anheben wollen. Die meisten von ihnen sind der Ansicht, dass ein neutraler Zinssatz bei einer angenommenen Inflation von 2 Prozent bei 2,50 Prozent liege. Powell zufolge hatten sich die Inflationsaussichten schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine "erheblich verschlechtert", und er warnte, dass die Auswirkungen des Krieges in Europa und die massiven Sanktionen gegen Russland die Lieferkettenprobleme verschärfen und wichtige Rohstoffe verknappen könnten. Der Fed-Chairman bekannte sich zugleich zu dem Ziel, mit der bevorstehenden geldpolitischen Straffung keine Rezession auszulösen.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.328,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.443,25 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.335,75 -0,2% Nikkei-225 27.224,11 +1,5% Schanghai-Composite 3.255,26 +0,0% +/- Ticks Bund -Future 159,59% -42 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.326,97 -0,6% DAX-Future 14.327,00 -1,0% XDAX 14.314,50 -1,0% MDAX 31.681,67 +0,2% TecDAX 3.283,09 -0,6% EuroStoxx50 3.881,80 -0,5% Stoxx50 3.673,80 +0,2% Dow-Jones 34.552,99 -0,6% S&P-500-Index 4.461,18 -0,0% Nasdaq-Comp. 13.838,46 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,01% -144

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichteren Kursen an den Aktienbörsen rechnen Händler. Für Druck neben dem Ukraine-Krieg dürften vor allem weiter steigende Ölpreise und falkenhafte Kommentare der US-Notenbank sorgen. Fed-Chef Jerome Powell hatte die Bereitschaft unterstrichen, bei stärkerer Inflation auch mehrfach größere Zinsschritte als 25 Basispunkte vorzunehmen. Händler machen sich mit Blick auf die Ukraine vor allem Sorgen, dass die EU ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen ein Energie-Embargo gegen Russland anzustreben scheine. Beim Ölpreis machten mittlerweile Szenarien über einen Anstieg auf bis zu 150 Dollar die Runde. Es drohe deutliche Rezessionsgefahr, heißt es. Bei Goldman Sachs befürchtet man, dass vor allem die deutsche Wirtschaft darunter leiden werde. Die Rating-Agentur Fitch hat ihre BIP-Prognose für die Weltwirtschaft um 0,7 Prozentpunkte gesenkt.

Rückblick: Leichter - Trotz eines volatilen Geschäfts zeigte sich der Markt doch recht stabil. Belastend wirkte der Anstieg des Ölpreises, der die bestehenden Stagflationsgefahren erneut unterstrich. Untermauert wurde dies von den deutschen Erzeugerpreisen, die mit einem Ansprung von fast 26 Prozent zum Vorjahr eine weitere Beschleunigung der Teuerung anzeigten. Im Blick stand unverändert der Ukraine-Krieg. Fossile Energie- und Minenaktien stellten mit bis zu 4,2 Prozent Plus die Tagesgewinner. Durch den Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar wurde deutlich, wie schwer russisches Gas zu ersetzen ist. Schwach zeigten sich Reiseaktien (-1,6%). Der Ölpreis schneide immer tiefer in die Portemonnaies der Verbraucher, hieß es. Pendragon stiegen um 22,1 Prozent auf 26,50 Pence. Laut einem Bericht soll der Autozulieferer ein Gebot über 400 Millionen Pfund oder 28 Pence je Anteilsschein von Hedin erhalten, dieses aber abgelehnt haben. Angeblich soll Hedin eine neue Offerte in Erwägung ziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Salzgitter legten nach Zahlenvorlage 10,4 Prozent zu. Angesichts der Jahreszahlen 2021 und des Ausblicks 2022 stellte Citigroup weiter prozentual zweistellige Konsensanhebungen in Aussicht. Die Aktien von S&T sprangen um 7,4 Prozent nach oben. Die Grosso Tec AG teilte mit, ein Kaufgebot für bis zu 8,32 Prozent der Aktien abgeben zu wollen. Die Hornbach-Gruppe (+2,3%) ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 etwas stärker gewachsen als in Aussicht gestellt. Rheinmetall gewannen 9,1 Prozent. Morgan Stanley rechnet mit einer anhaltend positiven Nachrichtenlage und einer weiter anspruchslosen Bewertung. Nach Vorlage von Geschäftszahlen bleibe das Basisszenario voll intakt, insbesondere mittelfristig liefere ein höheres Rüstungsbudget in Deutschland Unterstützung, so die Analysten. Für K+S ging es mit Düngemittelpreisen auf Rekordhoch um 9,1 Prozent nach oben. Delivery Hero und Hellofresh fielen bis zu 7,5 Prozent. Es belastete der Verkauf von Aktien, die zum Verfalltag am Freitag bezogen werden mussten. Im DAX wurden am Montag zwei neue Mitglieder begrüßt: Daimler Truck (-0,4%) und Hannover Rück (+4%) ersetzten Siemens Energy und Beiersdorf.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Adidas und Puma haben sich im nachbörslichen Handel mit Aufschlägen gezeigt. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies zur Begründung auf die Geschäftszahlen von US-Wettbewerber Nike. Dieser hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres bei Umsatz und Gewinn je Aktie die Erwartungen des Marktes übertroffen. Die Adidas-Aktie wurde 1,0 Prozent höher getaxt, für die Puma-Titel ging es um 0,8 Prozent nach oben.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die Aussicht auf möglicherweise noch aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hat für leichte Abgaben an der Wall Street gesorgt. Die Fed sei dazu bereit, wenn dies zur Bekämpfung der weiter steigenden Inflation notwendig sein sollte, so Fed-Chairman Jerome Powell. "Die Fed hat bereits signalisiert, dass sie die Inflation viel stärker bekämpfen will, indem sie sechs weitere Zinserhöhungen im Jahr 2022 in Aussicht stellt, aber nach den jüngsten Äußerungen zu urteilen, ist es gut möglich, dass wir auf der Mai-Sitzung sogar eine Anhebung um 50 Basispunkte sehen werden", sagte ein Börsianer. Mit Blick auf die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg machte sich bei Investoren zudem wieder Vorsicht breit. Denn die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter und es zeichnet sich keine friedliche Lösung ab. Boeing verloren 3,6 Prozent und waren damit schwächster Wert im Dow-Jones. Auslöser war die Meldung, dass im Südwesten Chinas eine Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern mit 132 Menschen an Bord abgestürzt ist.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,12 +17,9 1,94 139,0 5 Jahre 2,33 +18,3 2,14 106,6 7 Jahre 2,35 +17,1 2,18 91,5 10 Jahre 2,31 +15,6 2,15 79,7 30 Jahre 2,53 +10,8 2,43 63,4

Mit den Aussagen von Fed-Chairman Powell ging es mit den Renditen am Anleihemarkt steil nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf den höchsten Stand seit Mai 2019. Damit liegen die Renditen für zwei- bis 30-jährige Anleihen über der Marke von 2 Prozent. Vermögernsverwalter Louis Navellier sieht in der sich abflachenden Kurve eine Gegenkraft zur aggressiven Rhetorik der US-Notenbank. "Die Marktkräfte treiben die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe, und die Fed muss darauf reagieren", so der Teilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0988 -0,3% 1,1022 1,1049 -3,4% EUR/JPY 132,20 +0,4% 131,68 131,63 +1,0% EUR/CHF 1,0289 +0,0% 1,0714 1,0275 -0,8% EUR/GBP 0,8370 -0,0% 0,8370 0,8367 -0,4% USD/JPY 120,31 +0,7% 119,47 119,14 +4,5% GBP/USD 1,3129 -0,3% 1,3168 1,3205 -3,0% USD/CNH 6,3746 +0,1% 6,3711 6,3663 +0,3% Bitcoin BTC/USD 42.871,16 +4,2% 41.148,60 41.129,53 -7,3%

Der Dollar legte mit der Aussicht auf möglicherweise noch stärker steigende Zinsen in den USA zu - der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent.

