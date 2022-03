Die Schweizerische Nationalbank hat im vergangenen Jahr weiter an den Devisenmärkten interveniert und sich so gegen die Frankenstärke gestemmt.Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr weiter an den Devisenmärkten interveniert und sich so gegen die Frankenstärke gestemmt. Sie tat dies aber im Vergleich zu dem von der Corona-Pandemie stark geprägten Jahr 2020 weitaus weniger stark. Insgesamt hat die SNB im Jahr 2021 Fremdwährungen in Höhe von 21,1 Milliarden Franken erworben, wie dem am Dienstag...

