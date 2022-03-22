FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LM VERWALTUN IHS 21/31 LM1V AT0000A2NWB1
AB/FROM ONWARDS 22.03.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LM VERWALTUN IHS 21/31 LM1V AT0000A2NWB1
AB/FROM ONWARDS 22.03.2022
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de