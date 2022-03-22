BERENBERG STARTET GFT TECHNOLOGIES MIT 'HOLD' - ZIEL 49 EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 375 (290) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 31 (52) EUR - 'NEUTRAL' CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 73 (76) EUR - 'NEUTRAL'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR SIEMENS ENERGY AUF 27 (24) EUR - 'KAUFEN'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR S&T AUF 27 (32) EUR - 'BUY'LBBW HEBT BMW AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 92 (77) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LSE AUF 9200 (9500) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 49 (56) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET SINCH MIT 'BUY' - ZIEL 140 SEKBERNSTEIN HEBT RYANAIR AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 16,80 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 480 (445) CHF - 'OUTPERFORM'EXANE BNP HEBT ENEL AUF 'OUTPERFORM' ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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