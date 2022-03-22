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WKN: 519000 ISIN: DE0005190003 Ticker-Symbol: BMW 
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22.03.22
09:28 Uhr
79,23 Euro
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BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
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79,0779,0809:44
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AT&S
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG52,20+9,66 %
BMW AG79,23+2,31 %
MORPHOSYS AG23,560-7,13 %
S&T AG16,200+3,85 %
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