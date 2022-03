aifinyo AG vor Zusammenschluss mit der Billomat GmbH & Co. KGPalfinger AG: Gewinnwarnung aufgrund ihres Geschäftsvolumens in RusslandPartners Group meldet starke Ergebnisse für das Jahr 2021, angetrieben durch außergewöhnlich hohe Performance Fees Stemmer Imaging - Bafin hat diverse Fehler in der Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 bemängelt Dermapharm: Erfolgreichstes GJ der Firmengeschichte - bereinigtes Konzern-EBITDA am oberen Ende der Prognose Hornbach Holding mit Rekordumsatz und Marktanteilsplus - Sorge um Belastungen Mynaric erhält USD 36 Millionen Auftrag von Northrop Grumman Nemetschek: Hervorragendes Jahr 2021 - Zweistelliges Wachstum bei hoher Profitabilität im Jahr 2022 geplant VW-Produktion im Werk Wolfsburg nimmt wieder Fahrt auf 4SC AG - ...

