Traction Uranium startet Bohrprogramm: aussichtsreiche Uranmineralisierungen erwartet

Traction Uranium startet Bohrprogramm: aussichtsreiche Uranmineralisierungen erwartet

Die Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Ansatz des ersten Bohrlochs des Winter-Bohrprogramms 2022 im Konzessionsgebiet "Hearty Bay" in der weltbekannten Region des Athabasca-Beckens gebohrt hat. Das Programm umfasst Bohrungen von über 1.400 Metern mit 12 Bohrlöcher und ein geophysikalisches Bodenprogramm.

Die Bohrziele basieren auf sogenannten "seeseismischen" und magnetischen Daten aus einer Luftuntersuchung. Im Sommer 2019 wurde bereits eine 255 km lange seeseismische Untersuchung im Nordosten von "Isle Brochet" in der Hauptrichtung eisaufwärts der radioaktiven Geröllzüge durchgeführt. Die Daten der Untersuchung deuten auf mehrere strukturelle und lithologische Festgesteinsmerkmale hin, die einige der Bohrziele in Richtung Nordosten und eisaufwärts vom Schwerpunkt der historischen Bohrungen in Eldorado definiert haben. Diese bestehen möglicherweise aus Sandstein-Ausreißern, die durch strukturelle Festgesteinsmerkmale begrenzt werden oder sich an Kreuzungen größerer Verwerfungen befinden (häufig mit signifikanter vertikaler und horizontaler Verschiebung). Auf der Basis der luftgestützten magnetischen und radiometrischen Untersuchung über 2.490 Kilometer Luftlinie auf tiefem Niveau, die 2021 durchgeführt wurde, wurden weitere Bohrziele definiert. Diese bestehen aus niedrigen linearen Magnetfeldern, die laut Interpretation auf größere Verwerfungen schließen lassen; gestützt werden die Bohrziele durch die seeseismischen Daten.

Hochgradige Uranmineralisierungen sind häufig entlang größerer Verwerfungen und an Verwerfungskreuzungen vorzufinden.

Das Projekt wird von einem der führenden kanadischen Uranexplorationsteams, Fission 3.0, geleitet. Fission 3.0 hat "Bryson Drilling" mit der Durchführung der Diamantbohrungen beauftragt.

Uran-Haussemarkt: spekulative Anleger können hier überproportional an Kursbewegungen partizipieren

In den letzten Monaten hat sich einiges getan in Sachen Uran. Das vormals schlechte Image, vor allem im Hinblick auf die Aspekte der Sicherheit und der schlechten Endlagerungsmöglichkeiten, hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Nicht umsonst hat die die EU-Kommission gerade erst die Atomkraft als nachhaltig eingestuft. Allgemein sicherlich recht unbekannt ist die Tatsache, dass Uran nicht aufgrund seiner ohnehin relativ geringen Strahlung für den Menschen gefährlich ist, sondern aufgrund seiner chemischen Giftigkeit. Außerdem kann die Kernkraft sogar gegen den Klimawandel helfen. Und zwar weil der Strom aus der Kernenergie praktisch emissionsfrei ist. Ein sehr nachhaltiges Argument, das gerade immer mehr Befürworter findet und Investoren lockt, etwa die beiden Multimilliardäre Bill Gates und Warren Buffett. Beide sind bereits in diesem Segment investiert.

In Zukunft sollen vor allem kleinere und fortschrittlichere Reaktortypen, die sogenannten "Small Modular Reactors" (SMR), entstehen. Sie haben den Vorteil der Flexibilität, denn sie können Strom an den entlegensten Stellen des Planeten produzieren. In der Volksrepublik China etwa sollen in den nächsten Jahren 150 Kernkraftwerke gebaut werden. Auch die japanische Regierung hat angekündigt, dass fast alle stillgelegten Reaktoren wieder hochgefahren werden. Außerdem plant Indien den Bau von fast 50 Kraftwerken. Zum Vergleich: Aktuell sind in den Vereinigten Staaten noch 95 Kernreaktoren in Betrieb.

Die Fundamentals sind für Traction und den gesamten Sektor gerade äußerst aussichtsreich. Wer hier und jetzt in Richtung Traction tradet, dürfte auf ein aussichtsreiches Unternehmen in einem wieder neu belebten Milliardenmarkt setzen. Die beiden Uran-Projekte der Traction Uranium Corp. (ISIN: CA89239Q1081; WKN: A3C8HQ) liegen in der weltbekannten "Athabasca-Region", besitzen eine etablierte Infrastruktur und können bereits aussichtsreiche Probeentnahmen vorweisen.

Das Upside-Potential dürfte also riesig sein, außerdem ist das Unternehmen gerade erst gelistet worden und dürfte auf dem aktuellen Kursniveau noch deutlich unter Wert zu haben sein.

Über Traction Uranium Corp.

Die Traction Uranium Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das im Bereich der Mineralexploration tätig ist. Das Unternehmen hält eine Beteiligung an der aussichtsreichen "Whitewater Liegenschaft", die sich gerade in der Explorationsphase befindet.

Das Grundstück besteht aus sechs Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.281,72 Hektar in zwei Claim-Blöcken, die als "Whitewater Property North Block" und "Whitewater Property South Block" bezeichnet werden.

Jeder Block besteht aus drei aneinandergrenzenden Claims und befindet sich in der "Slocan Mining Division" (BCGS Map 082K005, NTS Map 082K03E), Kaslo, British Columbia, Kanada. Das Gebiet liegt etwa 26 Kilometer (km) nordöstlich von Kaslo, das wiederum 70 km nördlich von Nelson liegt. Der aktuelle Schwerpunkt von Traction liegt auf der Exploration von zwei Uranlagerstätten im Athabasca-Becken von Saskatchewan in "Lazy Edward Bay" und "Hearty Bay."

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger.

Die vorliegende Besprechung von Traction Uranium Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Offenlegung von Interessenkonflikten"). Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Metriken angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH verpflichten sich, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Aus diesem Grund versichert der Redakteur der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Herausgeber, weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens zu besitzen. Darüber hinaus ist die Vergütung des Erstellers der Texte weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.

Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition von über 0,5% des Finanzinstruments, sind am gezeichneten Kapital der Traction Uranium Corp. mit mindestens 5 Prozent beteiligt, waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, waren Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapier-dienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.

Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Natürlich gilt es zu beachten, dass Traction Uranium Corp. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.

Enthaftungserklärung

Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Metriken auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.

