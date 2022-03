News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse nach dem ruhigen Wochenstart am 22.03.2022 also abwartende Tendenz, so lässt sich die Börse aktuell umschreiben. Updates nach dem DAX-Wochenstart Die gestrigen DAX-Bewegungen waren noch einmal geringer, als schon am Verfallstag zu beobachten war. Damit nimmt das Momentum weiter ab und Signale werden seltener. Dennoch kann man den DAX in der aktuellen Range, die seit dem Fed-Tag aktiv ist, genau einrahmen ...

