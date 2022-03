FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire blickt wegen des anhaltenden Fachkräftemangels zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen peile 2022 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus zwischen 11 und 14 Prozent an, wie es am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) soll um sieben bis neun Prozent anziehen. Von dem Krieg in der Ukraine seien derzeit keine nennenswerten negativen Einflüsse auf den Geschäftsverlauf zu erwarten. Unter dem Strich verdiente das im SDax notierte Unternehmen 35 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Die Dividende soll von 1,55 Euro auf 3,04 Euro ansteigen. Bereits im Februar hatte das Unternehmen einen kräftigen Zuwachs beim Umsatz und operativen Ergebnis bekannt gegeben./jcf/zb