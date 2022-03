Rotkreuz/Zürich (ots) -Porsche erweitert sein Mobilitätsangebot in der Schweiz: Der Stuttgarter Sportwagenhersteller bietet ab sofort die Möglichkeit, junge Occasionsfahrzeuge aller Modellreihen zum monatlichen Paketpreis zu mieten. Der neue Service "Porsche Drive Abo" mit Laufzeiten von einem Monat bis zu einem Jahr schliesst die Lücke zwischen der Tages- und Wochenvermietung "Porsche Drive Rental" und dem klassischen Automobilleasing. Anbieter ist die Porsche Financial Services Schweiz AG in Kooperation mit der Auto-Abo-Plattform Carify.Bei einer 30-tägigen Kündigungsfrist bietet Porsche Drive Abo Mindestvertragslaufzeiten von einem, drei, sechs und zwölf Monaten. Es stehen Pakete zwischen 1'000 und 3'750 Kilometern Laufleistung pro Monat zur Wahl, die der Kunde monatlich ändern kann. Die hohe Flexibilität bei Laufzeit und Laufleistung ergänzt ein nahezu alle Kosten abdeckender monatlicher Paketpreis ohne Startgebühr.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.ch (https://newsroom.porsche.com/de_CH.html)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100886821