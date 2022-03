Der Dax startete am gestrigen Montag (21.03.) verhalten in die neue Handelswoche. Das Handelsgeschehen wogte zunächst hin und her. Letztendlich verpufften jedoch die guten Vorgaben aus der vergangenen Handelswoche. Der Dax muss in der aktuellen Situation aufpassen, dass sich nun kein Abwärtsmomentum kreiert und er sich womöglich bald im Bereich von 14.000 Punkten wiederfindet. Das Damoklesschwert Abwärtsmomentum schwebt auch über den Aktien unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...