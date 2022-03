Hannover (ots) -Die RG Finance GmbH, eine digitalisierte Unternehmensberatung mit Sitz in Hannover, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter - darunter Kaufleute für Büromanagement, Controller, Teamassistenz, Finance Manager, Leiter Buchhaltungsservice, Steuerfachangestellte, Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Office Manager und Business Intelligence Manager. Als externer CFO (kaufmännischer Leiter) unterstützt die Unternehmensberatung ihre Kunden im Bereich der Finanzen und der Strategie. Dabei werden Dienstleistungen für Planungs- und Controllingtätigkeiten erbracht und die Kunden hinsichtlich strategischer Skalierung und M&A Themen beraten. Um ihre Dienstleistungen in Zukunft für mehr Kunden leisten zu können, wird das Team um den Geschäftsführer Robert Giebenrath vergrößert.Geschäftsführer Robert Giebenrath: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei einem sicheren und rentablen Wachstum zu unterstützen. Dafür nutzen wir unsere Full-Service-Lösung und konnten uns mit dieser fest als Marktführer etablieren. Um den Kundenanfragen gerecht zu werden, werden laufend neue Mitarbeiter eingestellt."Ihren Mitarbeitern bietet die digitalisierte Unternehmensberatung neben einer attraktiven Vergütung auch spannende Tätigkeiten mit tiefen Einblicken in die Finanzen deutscher Wachstumsunternehmen. Aufgrund ihres starken Wachstums sind zudem sehr gute Karrierechancen gegeben, da auch in Zukunft weitere Führungskräfte benötigt werden. Darüber hinaus gehören Weiterentwicklungsmöglichkeiten mit Zugang zu exklusivem Fachwissen zu den Benefits der RG Finance GmbH.Potenzielle Mitarbeiter erhalten einen krisensicheren Arbeitsplatz mit Fokus auf Zukunftsbranchen in einem modernen und digitalen Umfeld. Hinzu kommt eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem jungen Team mit regelmäßigen gemeinsamen Events, die die Teamfähigkeit stärken. Außerdem sind auch Quereinsteiger im Team willkommen, da sie ihre Mitarbeiter durch ihr eigens entwickeltes Trainingssystem ausbilden und sie bestmöglich auf den Job vorbereiten."Viele Unternehmen können nicht wachsen, weil ihnen Struktur und Expertise im Finance-Bereich fehlen. Dadurch werden wertvolle Geschäftsmodelle nicht in die Welt getragen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen. Als externer CFO wollen wir der Premium-Partner Nr. 1 für erfolgreiche Wachstumsvorhaben sein. Unsere Mission ist es, Wachstumsunternehmen die strategische und finanzielle Infrastruktur zu erschaffen, um sicher und rentabel zu skalieren. Dabei ist uns die Verantwortung im Umgang mit den Unternehmensfinanzen sehr bewusst. Entsprechend spiegelt sich dies auch in unseren Werten, die wir sowohl Innen als auch Außen vertreten", sagt der Geschäftsführer.Über RG Finance GmbHDer Geschäftsführer Robert Giebenrath agiert mit seinem Unternehmen als externer CFO (Chief Financial Officer) für Wachstumsbetriebe und stellt damit das Pendant zu einem intern angestellten CFO bzw. kaufmännischen Leiter dar. Er und sein Team übernehmen den gesamten finanzstrategischen Bereich ihrer Kunden, indem sie eine integrierte Finanzplanung erstellen, ein sauberes Controlling implementieren und laufend zu strategischen Themen beraten. Mehr Informationen finden Bewerber über https://www.rg-finance.de/Pressekontakt:RG Finance GmbHRobert GiebenrathTelefon: 0173 9469200E-Mail: info@rg-finance.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: RG Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160406/5176913