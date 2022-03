Der Rohstoffhändler Glencore stimmt die Märkte auf eine schwierige Phase ein. In einem aktuellen Report prophezeit das Unternehmen den Rohstoffmärkten, sich an den Angebotsmangel aus Russland und der Ukraine anpassen zu müssen. Gleichzeitig warnt das Unternehmen vor Liquiditätsengpässen unter seinesgleichen. Glencore (WKN: A1JAGV, ISBN: JE00B4T3BW64) sieht den Bedarf eines grundlegenden Anpassungsprozesses der globalen Handelsströme an ...

