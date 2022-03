DJ PRESSEMITTEILUNG/E.ON Energy Solutions setzt bei Wärmeabrechnung auf Wilken

(Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Bei der Abrechnung von Nah- und Fernwärme sowie der Heiz- und Nebenkosten setzt E.ON Energy Solutions künftig auf Wilken ENER:GY - inklusive des P/5 Nebenbuchs sowie des Moduls für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung. Die Gründe für die Auswahl eines neuen Abrechnungssystems waren vielfältig: "Wir haben zwei unterschiedliche Abrechnungslösungen im Einsatz, die den künftigen Anforderungen an die digitale Prozessabbildung nicht mehr genügen. Zudem ist die automatisierte Abrechnung von komplexen Produkten wie etwa des Mieterstroms nicht möglich", fasst Christoph Pfeiffer, Head of Business and Process IT bei der E.ON Energy Solutions GmbH, zusammen. "Der mit der veralteten Softwarearchitektur verbundene hohe Entwicklungsaufwand, die wenig flexiblen Schnittstellen sowie die zunehmenden Probleme mit der Performance machten eine Neuausrichtung unausweichlich", so Pfeiffer weiter. "Die Entscheidung von E.ON Energy Solutions belegt, dass unser durchgängiger und spartenübergreifender Meter2Cash-Ansatz auch hohen Anforderungen genügt. Damit haben wir unsere Lösung nun endgültig auch auf dem Wärmemarkt etabliert", sieht Tobias Mann, Leiter der Business Unit Versorgungswirtschaft

ENER:GY bei der Wilken Software Group, die Entwicklungsstrategie von Wilken bestätigt.

Noch in diesem Jahr werden im Rahmen des Projekts "invoiCES" die Abrechnungsprozesse bei E.ON Energy Solutions neu definiert und durchgängig digitalisiert. Die neue Lösung soll zum 1. Januar 2023 produktiv gehen. Ziel ist es, die Jahresabrechnung 2022 rückwirkend und vollständig über das Wilken-System abzuwickeln. Parallel dazu wird auch ein neues Kundenportal auf Basis des Wilken One2One-Portals aufgebaut. Die gesamte Lösung wird cloudbasiert im Wilken Data Service Center gehostet. Da die Wilken-Anwendungen entsprechend skalierbar sind, könnten in der Folge weitere E.ON-Gesellschaften auf Wilken ENER:GY umgestellt werden.

Ausschlaggebend für die Auswahl von Wilken waren unterschiedliche Gründe: "Zum einen konnten unsere Anforderungen bereits im Standard abgebildet werden, Anpassungen waren somit nicht nötig. So war etwa die Preisgleitklausel einfach übertragbar. Zudem überzeugten die moderne Architektur, die Benutzerfreundlichkeit und nicht zuletzt die Kompetenz des Wilken-Teams."

Kontaktdaten:

Wilken Software Group - Steve Hopf

Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm

Tel.: +49 731 96 50-0

presse@wilken.de - www.wilken.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de - https://press-n-relations.com

Über die Wilken Software Group

Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP.

Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 04:56 ET (08:56 GMT)