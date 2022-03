München (ots) -Mit der Erweiterung ihres Partner-Portfolios durch den Versicherungsfachmakler see finance group stärkt die SHS Viveon AG ihre Marktpräsenz in Deutschland und liefert Technologie- und Beratungslösungen aus einer Hand.Die SHS Viveon AG (m:access ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWK), führender Anbieter einer modularen Plattform für die Digitalisierung von Risiko-, Kredit- und Compliance-Prozessen, kooperiert mit der see finance group, einem der führenden, unabhängigen Fachmakler für Risikotransferlösungen bei der Liquiditätssicherung und -beschaffung sowie Kautions- und Vertrauensschadenversicherungen in der DACH-Region.Ziel der Zusammenarbeit ist es, durch abgestimmte Beratungs- und Technologielösungen das Management von Kreditrisiken wesentlich zu vereinfachen. Insbesondere Unternehmen mit großem Kundenportfolio profitieren von den vollständig digitalisierten Kreditmanagement-Prozessen der SHS Viveon Plattform. Dies spart Zeit und Kosten und fördert eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Kunde, Makler und Risikoträger.Die see finance group bringt als einer der führenden Fachmakler in der DACH-Region ihr umfassendes Branchen-Netzwerk ein, das es ermöglicht, die jeweils besten Versicherungslösungen für den Kunden zu vermitteln. Die SHS Viveon Plattform vereinfacht das Handling dieser Versicherungsverträge für den Kunden signifikant, indem die oft aufwändigen manuellen Prozesse von der Risikoidentifikation bis zur -absicherung und Dokumentation (Management von Obliegenheiten) in der SHS Viveon Plattform zentralisiert und digitalisiert werden.Ralph Schuler, CEO von SHS Viveon, betont: "Im Kreditversicherungsgeschäft ist das reibungslose Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Makler und Versicherung die entscheidende Voraussetzung für Kosteneffizienz und eine funktionierende Risiko-Absicherung. Wir als SHS Viveon sorgen dafür, dass das komplette Vertrags-Management reibungslos und automatisiert in den bestehenden Kredit-Management-Prozess integriert wird, auch in hoch komplexen Systemlandschaften. Insbesondere im internationalen Einsatz gewährt unsere Plattform außerdem eine deutlich höhere Flexibilität als viele andere Lösungen."Michael Eisele, Geschäftsführer der see finance group ergänzt: "Durch die strategische Partnerschaft mit SHS Viveon können wir unsere Kunden noch umfassender bei der Digitalisierung und Automatisierung ihres Kreditmanagements beraten. Mit dieser Kooperation gewinnen Kunden einen deutlichen Mehrwert an Effizienz, Transparenz, Komfort, Sicherheit und Kostenoptimierung."Über SHS ViveonSHS Viveon hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Management finanzieller und regulatorischer Risiken von Unternehmen entscheidend zu vereinfachen. Die SHS Viveon Plattform ermöglicht Risiko-, Kredit- und Compliance-Management-Teams die automatisierte Identifikation, Bewertung und Absicherung von Risiken in einem flexiblen, digitalen Prozess. Sie vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Daten von jedem System aus, automatisiert Prozesse, verbessert die Analyse und Simulation und ermöglicht so bessere Unternehmensentscheidungen. SHS Viveon wurde 1991 gegründet und ist seit 1999 im m:access an der Börse München gelistet.ISIN DE000A0XFWK2 / WKN A0XFWKwww.shs-viveon.comÜber see finance groupDie see finance group ist seit vielen Jahren ein unabhängiger Partner im Bereich "Business-to-Business" zur Liquiditätssicherung (z.B. Kreditversicherung, Insolvenzanfechtung, politische Risiken, Inkasso) und bei der Liquiditätsbeschaffung (z.B. Kautionsversicherung, Factoring, Asset Backed Securities) sowie Consulting (z.B. Finanzierung) - sowohl für den Mittelstand als auch für große internationale Unternehmen. Ein Team erfahrener Spezialisten/innen bietet für das Liquiditätsmanagement eine ganzheitliche Betreuung und Beratung (z.B. Analyse, Transferlösungen, Service). Seit 2021 gehört die see finance group zur GGW-Gruppe.Pressekontakt:PR-AgenturWORDUP PR - Trautenwolfstraße 3 - 80802 München - Tel: 089 2 878 8780E-Mail: presse@wordup.de - www.wordup.deSHS ViveonRolf Anweiler - Clarita-Bernhard-Str. 27 - 81249 München -Tel: +49 89 74 72 57 284E-Mail: rolf.anweiler@shs-viveon.com - www.shs-viveon.comOriginal-Content von: SHS Viveon AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71103/5176964