Rohrdorf/Achenmühle (ots) -Die Medi-Globe Group ist weiterhin auf Expansionskurs: Das international tätige Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz im bayerischen Achenmühle weitet seine Präsenz in Europa weiter aus und ernennt Radboud Louwes zum Country Manager Niederlande.Radboud Louwes gilt als erfahrener Vertriebsmanager in der Branche. Nach Stationen bei Medicor Nederland und Boston Scientific verantwortet der studierte Master of Energy Technology für die Medi-Globe Group ab sofort das niederländische Geschäft. In seiner neuen Position als Country Manager Niederlande berichtet Radboud Louwes an Martin Kropf, Director Sales International bei der Medi-Globe Group: "Mit seiner breiten fachlichen Qualifikation, seiner Expertise in der Endoskopie und seinen Marktkenntnissen in der Benelux-Region wird Radboud Louwes konsequent einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Medi-Globe Geschäftsaktivitäten leisten", so Kropf.Mit der Etablierung einer eigenen Niederlassung in den Niederlanden baut die Medi-Globe Group ihre Präsenz in Europa in einem sehr attraktiven Geschäftsumfeld weiter aus und schafft damit die Basis für intensivere Kooperationen mit führenden Kliniken in der Gastroenterologie und Pneumologie."Als Teamplayer freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Spezialisten der Unternehmensgruppe innovative und kundenorientierte Lösungen zu entwickeln und in den Niederlanden auf den Markt zu bringen", so Radboud Louwes zu seiner neuen Aufgabe bei der Medi-Globe Group.Über Medi-Globe GroupDie Medi-Globe Group ist eine innovative, schnell wachsende und international ausgerichtete Unternehmens-gruppe der Medizintechnik im Bereich der Urologie, Gastroenterologie und Pneumologie. Hauptsitz ist Achenmühle im bayerischen Chiemgau, rund 70 Kilometer südlich von München. Rund 670 Mitarbeiter arbeiten für die Medi-Globe Group in Deutschland, Frankreich, Tschechien, China, Brasilien, in Österreich und den Niederlanden. Zu den Kunden gehören weltweit Universitätskliniken, Fachkliniken, medizinische Spezialeinrichtungen sowie Fachärzte der Gastroenterologie, Urologie und Pneumologie in rund 120 Ländern. Geschäftsführer sind Martin Lehner (CEO), Christian Klein (COO), Dr. Nikolaus König (CFO) und Marc Jablonowski (CTIO). Entstanden ist das Unternehmen aus der 1990 in den USA gegründeten Medi-Globe Corporation. Seitdem wurde die Firma global weiterentwickelt.