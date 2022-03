Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) und Joint Venture-Partner Greenstone Resources (ASX: GSR) wollen ihre jeweils 50prozentige Beteiligung am gemeinsamen Kobaltprojekt Mount Thirsty in Australien zusammenzulegen. Man prüfe derzeit mehrere Optionen zur Vereinfachung der aktuellen Eigentümerstruktur, heißt es in einer gemeinsam veröffentlichten Pressemitteilung. Dies schließt ausdrücklich die Möglichkeit eines Börsengangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...